Más de 120 localidades siguen incomunicadas tras las fuertes lluvias y deslaves en México

Fuente: Dallas News

El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, informó que, pese a los avances en la rehabilitación de caminos, el 44% de las localidades afectadas por las fuertes lluvias siguen incomunicadas desde hace casi una semana.

“Del 14 al 17 de octubre pasaron de 288 localidades incomunicadas a sólo 127, entonces hubo un avance significativo, 161 localidades que ya tienen paso, que ya tienen comunicación”, señaló el funcionario.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario detalló que en Hidalgo quedan 77 comunidades sin acceso; en Puebla, 13; y en Veracruz, 37, mientras que en Querétaro y San Luis Potosí ya se restableció el paso a todas las zonas afectadas.

Informó que la SICT desarrolló una aplicación digital para registrar en tiempo real los daños carreteros y verificar su atención.

Explicó que la herramienta incluye fotografías y testimoniales para confirmar que los puntos están siendo liberados.