Chihuahua recibe a la reconocida periodista Shanik Berman

La periodista, conductora y escritora mexicana Shanik Berman visitó recientemente Chihuahua, donde fue recibida por el alcalde Marco Bonilla, quien fungió como anfitrión de la visita. Conocida por su trayectoria y participación en programas como La Casa de los Famosos, Berman compartió un ameno encuentro con autoridades y medios locales.

Durante la reunión, Bonilla y Berman intercambiaron varias anécdotas, al tiempo que se habló de los proyectos culturales y mediáticos que se avecinan en el estado. Los organizadores destacaron que, en pocos años, Chihuahua dará “la gran nota” a nivel nacional, consolidando su creciente relevancia como escenario de eventos de alto perfil.

La visita de Shanik Berman reafirma el interés por fortalecer los lazos entre el periodismo, la cultura y la comunidad en Chihuahua, en un encuentro marcado por la cordialidad y el entusiasmo de todos los presentes.