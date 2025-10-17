Alex Domínguez propuso reformas para fortalecer el sistema de pensiones y proteger el ingreso de las familias trabajadoras, en su primer año legislativo

Chihuahua, Chih.- Con el objetivo de garantizar un retiro digno para las y los trabajadores mexicanos y enfrentar las deficiencias estructurales del sistema actual, el diputado federal Alex Domínguez presentó, como parte de su primer año de acciones legislativas, una iniciativa de reforma integral al sistema de pensiones y seguridad social.

La propuesta legislativa busca mejorar las condiciones de retiro de millones de trabajadoras y trabajadores, asegurando que sus años de esfuerzo se vean reflejados en un ingreso justo al final de su vida laboral.

“Hoy más que nunca, debemos legislar con responsabilidad para proteger el futuro de las familias mexicanas. No es justo que quienes han trabajado toda su vida lleguen a la vejez con pensiones insuficientes o sin acceso a seguridad social. Esa deuda histórica debe saldarse”, expresó el legislador chihuahuense.

Entre los ejes principales de la iniciativa destacan:

• Incrementar el monto de las pensiones mínimas, con base en el costo real de la canasta básica y las necesidades de la población adulta mayor.

• Fortalecer la aportación tripartita (trabajador, patrón y Estado) para asegurar la sostenibilidad del sistema.

• Eliminar lagunas legales que excluyen a trabajadores informales, eventuales o del campo, promoviendo un esquema de incorporación progresiva a la seguridad social.

• Garantizar el acceso universal a servicios de salud y medicamentos como parte integral del derecho a una pensión digna.

Alex Domínguez enfatizó que esta iniciativa responde directamente a uno de los compromisos asumidos durante su campaña y es resultado del diálogo con sectores laborales, sindicatos y especialistas en seguridad social.

“El sistema de pensiones no puede seguir operando como una bomba de tiempo. Si no actuamos ahora, las futuras generaciones enfrentarán un retiro sin garantías. Esta reforma pone al trabajador en el centro y busca dar certidumbre a quienes han dado su vida al trabajo”, subrayó.

Destaca que este próximo sábado 18 de octubre, a las 11 de la mañana, el legislador priista rendirá su primer informe legislativo, acompañado del comité de seguimiento legislativo, en el Centro de Convenciones de Chihuahua.