Acusa David Faitelson a Bernardo de la Garza de movimientos sospechosos en ciclismo

Fuente: Record

Por: Alex Martínez

Una nueva polémica se encendió en el ámbito deportivo mexicano luego de que el analista de TUDN, David Faitelson, lanzara una acusación en redes sociales contra Bernardo de la Garza, exdirector de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). El comentarista sugirió que De la Garza estaría involucrado en supuestos negocios dentro del ciclismo nacional a través de la empresa As Deporte.

En una publicación en su cuenta de X, Faitelson dirigió un mensaje al exclavadista y actual diputado Rommel Pacheco, cuestionando la posible influencia de De la Garza en la disciplina. “¿No me digan que Bernardo de la Garza, con la anuencia de la Unión Ciclista Internacional, ya empezó a hacer sus tejes y manejes a través de su empresa ‘As Deporte’? Hizo lo mismo en el triatlón”, escribió el periodista.

El analista también aseguró que De la Garza busca aprovechar el impulso del joven ciclista Isaac del Toro, quien recientemente ha ganado notoriedad internacional. En su publicación, Faitelson añadió que el exfuncionario se habría “adueñado del Campeonato Nacional” y que supuestamente “vende los derechos de TV a sus amigos o a la empresa de la cual depende”.

Las palabras del periodista provocaron una rápida reacción. Bernardo de la Garza respondió a través de la misma red social, negando categóricamente las acusaciones y exhortando a Faitelson a no difundir información falsa. “No levantes falsos, David. O escribas cosas que no podrías sostener frente a un juez. No tengo ningún interés en Asdeporte y te reto a que lo pruebes”, escribió.