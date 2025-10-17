Fomenta SSPE la prevención y detección temprana del cáncer de mama entre su personal

Con la finalidad de fortalecer la cultura de la prevención y el autocuidado entre el personal de la corporación, por instrucciones del secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE) Gilberto Loya Chávez, este viernes se llevó a cabo una plática de concientización sobre el cáncer de mama en las instalaciones del Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESP) en Ciudad Juárez,La actividad se realizó en el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama y fue impartida por personal especializado de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, quienes brindaron información sobre los métodos de detección temprana, la importancia de la autoexploración y los procedimientos para agendar una cita médica.

En total participaron 42 mujeres de áreas administrativas y operativas de la Secretaría, en una convocatoria abierta dirigida a todas las colaboradoras interesadas en recibir orientación sobre su prevención.

En este mismo contexto, se recordó que el pasado 27 de febrero, la corporación llevó la Unidad Móvil de Licencias y Mastografías al personal femenino de la institución, para facilitar el acceso a estudios de detección y contribuir al cuidado integral de la salud de las trabajadoras.

Las interesadas en realizarse una mastografía o revisión médica gratuita, pueden comunicarse a la Unidad Médica Especializada en la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama, ubicada en avenida Fundadores número 4238, Fraccionamiento Senderos del Sol, con teléfono (629)-33-00, extensiones 54610, 54683 y 54684.

El servicio está disponible sin costo para las derechohabientes de ICHISAL o MediChihuahua.

Con estas acciones, la SSPE refrenda su compromiso con el bienestar y la salud de su personal, promoviendo la conciencia, prevención y detección temprana del cáncer de mama entre las mujeres que forman parte de la institución.