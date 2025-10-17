Ofrece Municipio atención para problemas cardiovasculares en Clínica Metabólica

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), invita a hacer uso de los servicios que ofrece la Clínica Metabólica, para personas con diabetes, presión alta, colesterol elevado u otros factores que afectan al corazón.

El servicio inicia con una consulta médica especializada, donde se revisa el estado de salud y se solicitan estudios de laboratorio, se hace una valoración con el equipo de rehabilitación cardíaca, para conocer el riesgo de enfermedades cardiovasculares y otros indicadores importantes.

También se aplican pruebas físicas, como la prueba de esfuerzo, para saber cómo responde el cuerpo al ejercicio.

La atención incluye sesiones de ejercicio supervisado dos o tres veces por semana, con monitoreo del ritmo cardíaco, además de consultas con nutrición y psicología para mejorar hábitos de alimentación y salud emocional.

La enfermería brinda orientación continua y realiza la toma de signos vitales en cada visita.La Clínica Metabólica se ubica en avenida Independencia número 2013, Zona Centro, con horario de atención de lunes a viernes de 8:00 am a 7:00 pm.

Para más información o agendar una cita, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 072, extensión 2251, en el mismo horario de atención.

El Gobierno Municipal de Chihuahua fortalece la atención médica preventiva, impulsa el cuidado de la salud cardiovascular y promueve estilos de vida más saludables para todas las familias chihuahuenses.