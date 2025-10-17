Concluyó Turismo del Estado remodelación de Grutas de Coyame

La Secretaría de Turismo del Estado concluyó la remodelación de las instalaciones de Grutas de Coyame del Sotol, las cuales serán reaperturadas el 31 de este mes, según comentó el alcalde, Armando Reyes.

El presidente municipal comentó que fue gracias al apoyo de la gobernadora del Estado, Maru Campos, que el proyecto pudo realizarse y que ahora podrán ofrecer instalaciones adecuadas a los visitantes, además de que resultan sustentables, ya que cuentan con paneles solares, aprovechando la radiación solar que existe en Coyame.

Las grutas fueron cerradas hace un año debido al mal estado en que estaban, luego de algunos arreglos provisionales estuvieron abiertas en las temporadas altas, sin embargo con la remodelación estarán abiertas de manera permanente.

Añadió que en una primera etapa las Grutas de Coyame estarán abiertas de manera gratuita, para que los visitantes tengan la oportunidad de conocer las nuevas instalaciones. Indicó que el 31 de octubre será realizado un evento para invitar a la sociedad en general a lo que representará un impulso a uno de los atractivos más importantes del municipio.