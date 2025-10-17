Dejará JMAS sin agua a más de 40 colonias por trabajos

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua informóque este sábado 18 de octubre, llevará a cabo trabajos de reparación en laconducción Tabalaopa-Aldama, por lo cual será necesario parar la batería depozos.

Debido a las maniobras se verá afectado el servicio en algunas coloniasdurante la tarde del sábado.

El servicio será restablecido durante la mañana deldomingo.

Las colonias que tendrán baja presión o falta de servicio son las siguientes:

* Adelitas* Chula Vista* Desarrollo Urbano* División del Norte* La Esmeralda* La Joya* La Minita* Lealtad 2* Madera 65* Manuel Bernardo Aguirre* Mármol Viejo* Nueva España* Pablo Amaya* Puerta del Sol* Ranchería Juárez

* San Rafael* Sector Reloj* Toribio Ortega 1* Concordia* Jacobo Gámiz* Las Acacias* Parque Ind. Aeropuerto* Acequias de Tabalaopa* Fracc. California* Los Naranjos* Quintas Juan Pablo

* Palestina* Tabalaopa* Las Pampas* El Torreón* Santo Domingo* Fracc. Girasoles* Robinson

* Sector 4* La Galera* 2 de Octubre* Ladrilleros* Melchor Ocampo* Sector 3* 2 de Octubre

* Vista Ávalos* Colinas del León* El León* Quinta Versalles* Romanzza* Progreso* Valle de Chihuahua* Valle de San Pedro