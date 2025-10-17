Conmemora Rosana Díaz el aniversario del voto femenino en México

En sus redes sociales, la Diputada por Morena Rosana Díaz Reyes expresó en el marco del aniversario del voto femenino en México, su reconocimiento y gratitud al legado de la lucha y determinación de las todas las mujeres que abrieron camino para la participación política de las mujeres, también resaltó el papel histórico que las mexicanas desempeñan hoy al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Hoy rendimos homenaje a aquellas mujeres valientes que levantaron la voz para que su opinión contara, para que sus decisiones tuvieran peso en la vida pública de nuestro país. Gracias a ellas, hoy las mujeres no solo votamos, también gobernamos, legislamos y estamos transformando al país”, expresó Díaz Reyes.

Además destacó que en México es tiempo de mujeres, estamos viviendo un momento histórico sin precedentes, hoy tenemos a la primera mujer al frente de la Presidencia de México, una muestra clara de que la lucha por la igualdad y la justicia de género ha dado frutos tangibles, aunque aún nos falta mucho camino por recorrer, estamos avanzando.“

Al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum, las mujeres estamos haciendo historia, construyendo un México más justo, más igualitario y más humano.

Asimismo, la legisladora señaló que este aniversario no solo invita a la conmemoración, sino también a la reflexión y a la acción.

“El voto femenino fue el inicio de una transformación que hoy continúa viva en cada mujer que participa, que lidera, que defiende derechos y que impulsa causas. Nuestro deber es seguir abriendo camino, garantizar igualdad de oportunidades y que ninguna niña, ninguna joven, ninguna mujer vuelva a escuchar que no puede”, enfatizó.

Finalmente, la Diputada refrendó su compromiso de seguir impulsando desde el Congreso del Estado iniciativas de ley y políticas públicas con perspectiva de género, que fortalezcan la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.“Las mujeres somos fuerza, inteligencia y esperanza.

Estamos transformando la historia y lo hacemos con orgullo, con convicción y con un profundo amor por Chihuahua y México”, concluyó.