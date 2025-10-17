Participa Gil Loya en reunión de altos mandos

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, participó como invitado en la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Jefes de Policía 2025 (IACP) celebrada en Denver, Colorado, evento que reunió a líderes y expertos en seguridad de distintas partes del mundo Durante esta edición, representantes de países como Ucrania, Guatemala, Bahamas, República Dominicana, Liberia, Pakistán, Moldavia y Jamaica, entre otros, compartieron experiencias y buenas prácticas en materia de seguridad pública, justicia y combate a la delincuencia transnacional.

La presencia del secretario Loya Chávez en este foro internacional refuerza la colaboración entre Chihuahua y organismos de seguridad de otras naciones, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas, tecnológicas y de inteligencia de las corporaciones policiales en el estado.