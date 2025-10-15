SSPE analiza aceptación de recomendación de CEDH por Juárez

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, anunció que su dependencia dará una respuesta de aceptación parcial a la recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) a favor del exgobernador César Duarte Jáquez. La medida, dijo, se refiere a presuntas acciones de vigilancia indebida por parte de agentes de la SSPE y la Fiscalía General del Estado (FGE).

En conferencia, Loya enfatizó que la SSPE respeta las recomendaciones de la CEDH, aunque en este caso considera procedente un acatamiento limitado. “No realizamos espionaje ni seguimiento a ninguna persona, incluidos exfuncionarios. Nuestra tecnología se emplea únicamente para fortalecer la seguridad pública, y en los últimos 49 meses ha contribuido a reducir homicidios y delitos patrimoniales en el estado”, afirmó.

No obstante, el funcionario confirmó que se abrirá una investigación interna para revisar el uso de plataformas tecnológicas y garantizar que no haya irregularidades. “Aceptamos parcialmente la recomendación porque confiamos en la CEDH y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también necesitamos verificar nuestros procesos”, explicó.

Loya indicó que la SSPE solicitó una prórroga para presentar su postura final, que ahora se entregará antes del 23 de octubre, debido a la prioridad que representa la atención a la situación de seguridad en Moris. El secretario reiteró que la dependencia mantiene como objetivo principal la protección de los chihuahuenses y prometió total transparencia en la investigación interna para aclarar cualquier señalamiento.

