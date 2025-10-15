Refuerza Municipio valores de ética pública y anti corrupción en funcionarios

El Órgano Interno de Control (OIC) del Gobierno Municipal, capacitó a personal de otras dependencias en materia de ética pública y promoción de una administración libre de actos de corrupción.

La capacitación la impartió Carmen Hidalgo, titular del OIC y Lourdes Sigala del Área de Responsabilidades, quienes destacaron la importancia de mantener una conducta íntegra en el servicio público y conocer los lineamientos que rigen el actuar de servidores públicos municipales.

Entre las dependencias capacitadas estuvieron: Tesorería, Oficialía Mayor, Instituto Municipal de las Mujeres, Órgano Interno de Control, Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, Coordinación de Participación Ciudadana, entre otras

Esta capacitación responde a la visión del alcalde Marco Bonilla de consolidar un gobierno honesto, eficaz y eficiente, comprometido con la ciudadanía de Chihuahua Capital.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la formación continua del personal y con la construcción de un gobierno cercano, confiable y guiado por los principios de integridad y responsabilidad pública.