Refuerzan operativo en la capital y disminuyen delitos en octubre

El director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas, informó que octubre mantiene una tendencia favorable a a baja en distintos delitos, hasta el 15 de octubre, el conteo alcanza nueve homicidios dolosos.

“Al 15 de octubre estaríamos hablando nada más de un evento más, que equivalen a nueve homicidios aquí en Chihuahua capital, de lo que va en el transcurso de este mes”, precisó el funcionario, quien destacó que las cifras reflejan avances importantes, aunque advirtió que no se debe bajar la guardia. “Nos está yendo muy bien, pero no hay que estar confiados”, señaló.

Como parte del plan de refuerzo para mantener los indicadores a la baja, Salas anunció la llegada de más de 80 elementos del área de Defensa Nacional, quienes se sumarán a las labores de patrullaje y vigilancia en coordinación con fuerzas estatales y municipales. “La mesa regional me informó que llegaron más elementos del área de defensa, llegaron cerca de un poquito más de 80 compañeros”, explicó.

El despliegue contempla duplicar el número de Bases de Operaciones Interinstitucionales, que pasarán de cinco a cerca de diez en distintos puntos estratégicos de la ciudad. “Teníamos cinco células BOI en la ciudad, se van a incrementar para poder cerrar el mes con estos indicadores tan favorables”, agregó el jefe policiaco.