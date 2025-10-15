García Harfuch confirma detención de Nazario ‘N’

fuente: excelsior

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Nazario ‘N’, señalado como responsable de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada a la extorsión y venta de droga en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y Oriental, Puebla; durante un operativo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía General de la República (FGR).

En Guadalajara, Jalisco, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, y del Ejército @Defensamx1, detuvieron a tres personas, entre ellas a Nazario “N”, operador de un grupo delictivo, responsable de extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla. Se aseguraron armas de fuego, droga y vehículos. Seguimos trabajando en coordinación para combatir a los grupos criminales y fortalecer la seguridad de la región”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

En un operativo realizado por las instancias que integran el Gabinete de Seguridad, junto con Nazario Ramírez, fueron detenidos Juan Martín Espinosa y Jorge Octavio Quezada, vinculados con el CJNG, en posesión de dos armas de fuego, diez cargadores, 186 cartuchos, un kilo y 170 dosis de metanfetamina; dos equipos de cómputo y cinco vehículos, uno de ellos blindado.

El Gabinete de Seguridad informó que la captura se realizó durante el cumplimiento de cuatro órdenes de cateo en la capital de Jalisco, en el marco de investigaciones en contra de los vinculados con un grupo delictivo generador de violencia.

Las autoridades identificaron diversos domicilios utilizados por una célula criminal para la comisión de extorsión y venta de drogas, a partir de información recabada, se integraron los elementos de prueba que fueron presentados ante un Juez de Control, quien otorgó los mandamientos judiciales correspondientes para intervenir los inmuebles.

A los detenidos se les indicaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público. Foto: Cortesía

En uno de los domicilios, ubicado en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, fueron detenidos tres integrantes del CJNG, entre ellos Nazario Ramírez, identificado como responsable de las operaciones de extorsión y venta de droga en los estados de Jalisco y Puebla.

Se indicó que a los detenidos se les indicaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.