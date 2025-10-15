Estado celebra triunfo mundial del boxeador juarense

La Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), celebró el triunfo del boxeador juarense Ángel Daniel Ochoa, quien se coronó Campeón Mundial en la categoría Junior 46 kg del prestigioso torneo internacional BOXAM, realizado en La Nucia, España.

Formado en el Centro Comunitario Altavista, Ángel Daniel representa el compromiso del Gobierno estatal con la promoción del deporte social como herramienta de transformación y desarrollo para la juventud fronteriza.

El joven atleta, bicampeón nacional CONADE, demostró su talento y disciplina al ganar la final por decisión unánime, llevando la bandera de México y el nombre de Ciudad Juárez a lo más alto del podio.

La subsecretaria Austria Galindo destacó este logro como un reflejo de las políticas impulsadas por la gobernadora Maru Campos, las cuales son orientadas a respaldar a las juventudes a través del deporte y la cultura.

Recordó que, días antes del viaje, la SDHyBC entregó un apoyo económico a la madre del boxeador como muestra de acompañamiento institucional.

La funcionaria agregó que la dependencia ha fortalecido los programas deportivos mediante actividades recaudatorias como la justa “Batalla de la Frontera”, cuyos fondos se destinaron a respaldar a atletas locales, entre ellos el propio Ángel Daniel.

La trayectoria del joven campeón se suma a la de otras figuras formadas en los centros comunitarios, como los hermanos Bonilla y Max Rangel, quienes también han destacado en el boxeo regional y nacional.