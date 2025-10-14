Propone Vázquez creación del FONBIEN

El Senador del PAN por Chihuahua Mario Vázquez presentó en el Senado de la República la iniciativa de ley FONBIEN (Fondo para el Bienestar ante Desastres Naturales), una propuesta que busca garantizar la ayuda inmediata y sin tintes políticos ante emergencias como huracanes, inundaciones o sequías.

Durante su mensaje, el legislador recordó las imágenes recientes de Veracruz, donde familias enteras enfrentaron el abandono tras las lluvias e inundaciones. “La gente no puede esperar. Cuando el Estado tarda en responder, los ciudadanos quedan en el desamparo, y eso no es aceptable”, afirmó.

Vázquez explicó que FONBIEN busca que la respuesta ante desastres esté garantizada por ley, y no dependa del partido en el gobierno. “Cuando los ciudadanos piden auxilio y no hay respuesta, el dolor se convierte en reclamo. Lo que proponemos es que la ayuda llegue a tiempo, sin burocracia, sin excusas y sin colores partidistas”, agregó.

El senador recordó que en 2019 el gobierno federal eliminó el FONDEN, un fondo que llegó a contar con más de 89 mil millones de pesos para atender emergencias. En su lugar se crearon rubros presupuestales que hoy resultan lentos e insuficientes.

“FONBIEN retoma lo mejor de aquel esquema, pero con mecanismos nuevos de transparencia, participación social y operación inmediata. Queremos que, ante cada emergencia, México tenga una herramienta real para proteger a su gente”, puntualizó.

La propuesta de Mario Vázquez establece que el Fondo para el Bienestar ante Desastres Naturales sea permanente, con reglas claras, acceso rápido a los recursos y rendición de cuentas. “Es momento de corregir errores y devolverle al Estado mexicano su capacidad de actuar. Cuando llega una tormenta o una sequía, ningún mexicano debe sentirse solo”, concluyó.