Impulsa Municipio encuentro deportivo entre escuelas de la zona rural

Más de 120 niñas y niños de las escuelas de la zona rural del municipio, participaron en la primera edición del Torneo Relámpago Rural que se llevó a cabo en las instalaciones del Polideportivo Luis H. Álvarez.

Con el objetivo de crear espacios de encuentro y esparcimiento donde el deporte sea el principal motor, el Gobierno Municipal de Chihuahua llevó a cabo este torneo con la participación de niñas y niños de 5º y 6º grado de seis comunidades de la zona rural: Centro Regional de Educación Integral de Nuevo Delicias, Ocampo, El Charco, Ciénega de Ortiz y las escuelas primarias ‘Benito Juárez’ El Sauz y ‘Ángel Posada’ de Labor de Terrazas.

El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Juan José Abdo Fierro, destacó el ánimo con la que niñas y niños sostuvieron durante todo el torneo, donde fue grato verlos acompañados de sus maestros y familiares quienes conocieron también de las instalaciones del Polideportivo Luis H. Álvarez para su desarrollo deportivo en varias disciplinas.

Cabe mencionar que en la categoría de 5º grado, el primer lugar lo obtuvo el C.R.E.I. ‘Leopoldo Enríquez’ de Ocampo, en segundo lugar C.R.E.I. ‘Martín López’ de El Charco, y en tercer lugar C.R.E.I. ‘Ignacio Zaragoza’ de Nuevo Delicias.

Por otro lado en la categoría de 6º grado, el C.R.E.I. ‘Ignacio Zaragoza’ de Nuevo Delicias fue el ganador determinante, en segundo lugar C.R.E.I. “Leopoldo Enríquez” de Ocampo y en tercer sitio la Primaria ‘Àngel Posada’ de Labor de Terrazas.

El torneo “Relámpago Rural” fue llevado a cabo por el IMCFD, con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Rural, junto a los regidores Ernesto Ibarra de la comisión de Desarrollo Rural y Adán Galicia de la comisión del Deporte.