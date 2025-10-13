Presentará Dif Municipal informe de Actividades en noviembre

Karina Olivas, presidenta del Dif Municipal, informó que el proximo 4 de noviembre 11:00 horas, en el Teatro de la Ciudad, presentará su primer informe de Actividades de la administración 2024 – 2027.

Entre las acciones a destacar se encuentra el rescate de más de 5 mil personas con el programa “La calle no es su lugar”.

Así como un avance del 50 por ciento de la nueva casa de cuidado para mujeres víctimas de violencia.