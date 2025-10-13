Hamás libera a los 20 rehenes y Trump celebra “un nuevo comienzo”

Fuente: Euro News

Hamás liberó a los últimos 20 rehenes vivos como parte del alto el fuego con Israel, en un intercambio que incluye la entrega de los cuerpos de 28 cautivos fallecidos y la liberación de más de 1.900 prisioneros palestinos.

Hamás liberó el lunes por la mañana a los 20 rehenes vivos, todos hombres, que aún mantenía retenidos y los puso bajo custodia de la Cruz Roja, como parte del alto el fuego acordado para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás. El acuerdo implica el intercambio de los últimos retenidos en Gaza, así como de los cuerpos de otros 28 rehenes fallecidos a lo largo de estos dos años de cautiverio, mientras que Israel se ha comprometido a liberar a más de 1.900 prisioneros palestinos.

El grupo terrorista también ha anunciado que este mismo lunes entregará a la Cruz Roja en Gaza los cuerpos de cuatro rehenes muertos. Hamás aún mantiene en su poder los cadáveres de otros 24 rehenes.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en Israel el lunes, luego fue al Knesset, el Parlamento del país, a dar un discurso. Posteriormente, se trasladará a Egipto para reunirse con otros líderes mundiales y discutir el plan de paz propuesto por Estados Unidos, que resultó en un alto el fuego entre Hamás e Israel y el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos. Netanyahu no irá a la cumbre en Egipto.

“Este es un gran honor para mí, un gran y hermoso día”, escribió Trump en el libro de visitas del Parlamento israelí, al que llegó acompañado del primer ministro Benjamín Netanyahu. “Un nuevo comienzo”.