Proyecta DH cerrar el año con entrega de 50 mil raciones mensuales de alimento a través de NutriChihuahua.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) proyecta cerrar el año con la entrega de cerca de 50 mil platillos mensuales, en los comedores comunitarios operados por el programa NutriChihuahua.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, dijo que al inicio de la administración se servían aproximadamente 1,200 platillos diarios y la cifra aumentó a 1,600, y que el incremento será posible gracias a la expansión de la red de comedores, que pasará de 30 a 40.

Explicó que en los comedores se cuenta con menús diseñados para optimizar la preparación diaria de los alimentos. La SDHyBC proporciona los insumos necesarios, para garantizar que cada platillo cumpla con los estándares nutrimentales.

Tras recorrer los comedores comunitarios de Chihuahua, Aldama y Ojinaga, constató que estos espacios representan para mucha gente la diferencia entre comer y no probar alimento en un día, ya que la mayoría de los beneficiarios son personas adultas mayores, con discapacidad o desempleadas.

Anunció que continuará con estas visitas de supervisión en otros municipios, para platicar con los usuarios y conocer de primera mano el servicio y trato que reciben, con el propósito de mejorar la atención que se les brinda.