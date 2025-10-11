Protección Civil Municipal emite aviso preventivo por posibles lluvias en la ciudad
Tags :alertaclimalluvias
La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que, de acuerdo con el pronóstico del clima, se prevén lluvias en la ciudad durante el fin de semana:
- Sábado: 40 por ciento de probabilidad de lluvia por la noche.
- Domingo: 48 por ciento de probabilidad de lluvia por la tarde, acompañada de tormenta eléctrica.
Sigue estas recomendaciones:
- Evite cruzar arroyos, ríos o calles con corriente de agua.
- No se resguarde debajo de árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas.
- Desconecte aparatos eléctricos en caso de descargas atmosféricas.
- Conduzca con precaución y encienda las luces de su vehículo.
- Ante cualquier emergencia llame al 9-1-1.
La Coordinación Municipal de Protección Civil se mantiene en vigilancia permanente ante cualquier eventualidad.