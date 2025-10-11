Cumple promesa Adan Galicia a alumnos de karate en el Centro Comunitario Insurgentes

El regidor de la fracción edilicia del PAN Adán Galicia, acudió a las instalaciones del Centro Comunitario Insurgentes, donde cumplió un compromiso adquirido con los alumnos de karate al liderar personalmente los trabajos de pintura del salón donde realizan sus prácticas en artes marciales con lo cual demostró su disposición a trabajar de manera directa y efectiva con los deportistas.

“Los alumnos de karate me pidieron apoyo para pintar su salón para la ceremonia de cambio de cintas, y así fue que de sorpresa acudí al centro comunitario y con rodillo en mano, ayudé en darle una “manita de gato” al lugar” dijo. Los alumnos pueden disfrutar de su salón recién pintado, y para nosotros es una enorme satisfacción que más deportistas chihuahuenses cuenten con instalaciones dignas”, expresó el regidor Galicia.

Al realizar este tipo de actividades de manera directa con los deportistas, el regidor Adán Galicia refrenda su compromiso con el deporte y la juventud chihuahuense, demostrando que la atención a las necesidades de la comunidad es una prioridad para él y su equipo. La presencia del regidor Galicia en el lugar en donde se integró directamente en los trabajos de mejora de las instalaciones deportivas, es un claro ejemplo de su compromiso con la ciudadanía y su disposición a trabajar de manera cercana y efectiva.

La comunidad del Centro Comunitario Insurgentes se mostró agradecida por la atención recibida por parte del regidor Galicia, quien ha demostrado ser un servidor público cercano a la gente y comprometido con los chihuahuenses. Se espera que este tipo de acciones sigan siendo una constante en la labor del regidor Galicia y su equipo, y que sirvan de ejemplo para otros funcionarios públicos.

El regidor Adán Galicia ha manifestado su compromiso con el desarrollo de la ciudad y sus habitantes, acciones como esta demuestran su determinación de trabajar de manera incansable por la comunidad. La ciudadanía chihuahuense puede contar con un servidor público que se preocupa por sus necesidades y trabaja para mejorar su calidad de vida.