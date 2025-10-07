Capacita DIF Municipal a docentes y directivos de escuelas del programa “Conecta Contigo”

El Gobierno Municipal, a través del DIF, sostuvo una reunión con directores y personal docente de las escuelas integradas al programa “Conecta Contigo”, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención de riesgos en la adolescencia.

“Conecta Contigo” es una iniciativa del DIF Municipal junto a la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC) que impulsa el trabajo conjunto entre el sector público, asociaciones civiles y la comunidad educativa con el fin de brindar herramientas a docentes y directivos para identificar y atender factores que puedan afectar el desarrollo emocional, social y físico de las y los estudiantes

Durante la reunión, se abordó el “Protocolo Único para la Prevención, Detección y Actuación en casos de violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en las Educación Básica del Estado de Chihuahua”, cuyo propósito es proporcionar herramientas para prevenir, detectar y actuar en situaciones de abuso sexual, acoso escolar y maltrato infantil.

Asimismo, el programa cuenta con la participación de asociaciones, así como dependencias municipales, que trabajan de manera coordinada para prevenir problemáticas como el embarazo adolescente, suicidio, mala alimentación y adicciones.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con instituciones y sociedad civil, para que niñas, niños y adolescentes crezcan en espacios seguros, con acompañamiento, cuidado y oportunidades para desarrollarse plenamente.