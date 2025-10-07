Anuncian primer bloque de autores invitados a la FELICH 2025.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, anunció el primer bloque de autores invitados a la Feria del Libro Chihuahua (FELICH) 2025, que se llevará a cabo del 29 de octubre al 2 de noviembre en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la capital.

Entre el talento destacan escritoras y escritores internacionales, nacionales y locales, como Ana García Bergua, Anaclara Muro, Christopher Domínguez Michael, Eduardo Antonio Parra, Jorge Humberto Chávez y José Antonio Pérez-Robleda.

De igual manera, estarán presentes Juan Domingo Argüelles, Lilvia Soto, Lola Horner y Víctor Barrera Enderle.

Ana García Bergua es una escritora mexicana cuyos cuentos se encuentran en diversas antologías y colecciones, y han sido traducidos al inglés, alemán, francés, esloveno e italiano; su novela “El umbral” recibió mención honorífica en el certamen internacional de primera novela “Ciudad de Santiago”, celebrado en Santiago de Chile.

En tanto, Anaclara Muro es una poeta, ensayista y narradora nacional, licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; ha colaborado con revistas como Aeroletrasy y ganó el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2025 por su obra Electrocauterización.

El autor Christopher Domínguez Michael, nacido en la Ciudad de México, ha estudiado la narrativa mexicana del siglo XX, además de desempeñarse como biógrafo de Octavio Paz; sus obras han sido traducidas al inglés, italiano, francés y portugués.

Eduardo Antonio Parra, escritor guanajuatense, es ganador del Premio Internacional de Cuento “Juan Rulfo” en el año 2020. En noviembre de 2019, el sello Literatura Random-House dio a conocer su novela Laberinto, que ganó el Premio Nacional de Narrativa INBA-Colima 2020.

Por otro lado, el joven poeta Fabián Espejel, también originario de la Ciudad de México, ha sido reconocido con galardones como el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en 2023; es autor de Antártida (2023) y editor del libro Bosque de pólvora. Lecturas explosivas sobre Alfonso Reyes (2025).

Humberto Chávez, reconocido poeta juarense, es fundador del Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes de Tierra Adentro. Actualmente es instructor de poesía en español con los talleres “La Fábrica del poemario” y “Perfeccionamiento del Verso y la Estrofa”.

Desde España acompañará José Antonio Pérez-Robleda, educador y filósofo, que desde hace más de 10 años se ha dedicado a la transformación de la educación a través de la tecnología y es fundador del podcast de poesía “Nada dos veces”.

Juan Domingo Argüelles es un autor nacido en Quintana Roo, ha sido columnista en El Universal, El Financiero, La Jornada y La Razón, además ha recibido el Reconocimiento Universitario de Fomento a la Lectura, otorgado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (2019).

Lilvia Soto nació en Nuevo Casas Grandes, emigró a Estados Unidos a los 15 años y tiene un doctorado en lengua y literatura hispánica de Stonybrook University, en Long Island, Nueva York.

Lola Horner, autora mexicana, con sus libros para niños busca crear un puente de comunicación con ellos; sus cuentos de hadas le ayudan a crear un estado de resistencia contra la enseñanza monolítica escolar.

Finalmente, Víctor Barrera es un escritor, ensayista y crítico literario; pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México y fue subdirector de la revista digital Levadura, donde publicaba su columna “Aristarquía”.

Es director editorial de Humanitas. Revista de Teoría, Crítica y Estudios Literarios, del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

La Secretaría de Cultura invita a estar al tanto de sus redes sociales, para conocer más bloques de escritores, países invitados y la programación completa de la FELICH.