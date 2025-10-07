Rehabilita Estado red de agua potable y alcantarillado en avenida Ferrocarril Oriente en Delicias.

Inversión de 2.5 mdp en beneficio de más de 10 mil habitantes del sector.

El Gobierno del Estado, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) inició la rehabilitación de la red de agua potable y alcantarillado en la avenida Ferrocarril Oriente, entre el puente Soriana y la Calzada del Charro.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) Delicias está cargo de la obra que tendrá una duración de 120 días, y beneficiará a más de 10 mil habitantes que transitan por esta vialidad, que es fundamental para las actividades agrícolas, industriales, comerciales y de servicios.

En esta obra se invertirán 2.5 millones de pesos (mdp) para intervenir 570 metros de tubería PVC RD 26 de 3 pulgadas y 385 metros de tubería PVC serie 20 de 8 pulgadas.

Incluye la reposición de 44 tomas domiciliarias, 18 descargas particulares de drenaje y la instalación de un hidrante estándar con válvulas de 5 pulgadas, además de la construcción de una caja y el suministro de válvulas.

El director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco, dijo que con esta obra se da solución a un rezago de años, mediante el reemplazo de tuberías que concluyeron su vida útil.

A su vez, el director ejecutivo de la JMAS Delicias, Juan Carlos Velasco Ponce, explicó que estos trabajos responden a una sentida solicitud de los usuarios, ya que la avenida Ferrocarril Oriente es estratégica para la vida económica de la ciudad.