Chivas remonta en CU y silencia a Pumas con gol agónico de Aguirre.

Diario de México

By Gibran C.G

Las Chivas del Guadalajara firmaron una remontada en el Estadio Olímpico Universitario al vencer 2-1 a Pumas, en un duelo correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2025.



Pedro Vite estrenó su cuenta goleadora con los universitarios, pero Armando “La Hormiga” González y Daniel Aguirre, héroe del cierre, le dieron la vuelta al marcador en un cierre de infarto.

Primer tiempo intenso, sin goles

El encuentro arrancó con ritmo y llegadas por ambos bandos. Apenas al minuto 4, José Juan Macías rozó el gol ante su exequipo con un disparo que se fue apenas desviado.

Guadalajara respondió con intentos de Santiago Sandoval y Diego Campillo, que exigieron a Keylor Navas, quien evitó el tanto con reflejos felinos.

Vite enciende a Pumas, pero Chivas responde

Los locales rompieron el cero al minuto 48, cuando Macías desbordó por izquierda y un error defensivo permitió que Pedro Vite empujara el balón al fondo, marcando su primer gol con la camiseta auriazul.

La reacción del Rebaño fue inmediata: Efraín Álvarez sirvió un centro preciso que Armando González cabeceó con potencia al 55’, firmando su sexto tanto del torneo.

Aguirre, el héroe en el minuto 90

Cuando todo apuntaba al empate, Daniel Aguirre apareció en el área chica para cerrar la pinza tras una gran jugada de Bryan González, desatando la euforia rojiblanca.

Pumas tuvo la oportunidad de igualar en el agregado con un penal, pero Álvaro Angulo falló desde los once pasos, sellando la victoria de unas Chivas que suman tres puntos de oro y escalan en la tabla general.

Guadalajara se consolida entre los primeros puestos del torneo, mientras que Pumas deja escapar puntos vitales en casa y profundiza su irregularidad en el Apertura 2025.