Pide Alfredo Chávez quitar fuero a funcionarios cuestionados y alerta sobre reforma al amparo

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, señaló que el fuero constitucional no debe proteger a funcionarios cuestionados y urgió que se retire a quienes actualmente se benefician de él, como Adán Augusto López, vinculado con líderes criminales en Tabasco, y Javier Corral, con orden de aprehensión en Chihuahua. “El buen juez por su casa empieza; hoy habría que quitar el fuero a Javier Corral y a Adán Augusto López”, afirmó.

Chávez también criticó la reciente reforma al juicio de amparo, señalando que fue diseñada para favorecer al gobierno y no a los ciudadanos, al limitar sus derechos para reclamar abusos en áreas como medio ambiente, economía o justicia social. “No podemos tener juicios pensados en que el gobierno le gane a los ciudadanos; el amparo es para proteger a los ciudadanos del gobierno, no al revés”, advirtió.

En materia electoral, diferenciando estrategias, defendió los espectaculares del PAN frente a los de Andrea Chávez, señalando que los primeros cumplen con la legalidad del INE, mientras que los segundos, aseguró, provienen del “cártel de Tabasco”. Aclaró que jurídicamente no se trata de campaña anticipada.

Asimismo, dio a conocer el relanzamiento de Acción Nacional en Chihuahua, convocado por Jorge Romero, con la participación de líderes sociales y ciudadanos destacados, entre ellos Daniela Álvarez, Marco Bonilla, Jorge Soto, Santiago de la Peña, Manque Granados y Rocío González. “Hay que chambear, dar resultados, hoy el proyecto se llama Chihuahua”, enfatizó, citando la instrucción de la Gobernadora Maru Campos.

Finalmente, Chávez reconoció los avances del gobierno estatal, destacando la adquisición de 40 camiones nuevos para transporte, inversiones en seguridad y disciplina financiera, y aseguró que “la mejor alianza de Acción Nacional será con la gente”, garantizando que los candidatos del PAN en 2027 contarán con el aval ciudadano.