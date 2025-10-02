Maru Campos entrega 40 nuevas unidades Bowí

La gobernadora Maru Campos encabezó este jueves la entrega de 40 nuevas unidades Bowí en la ciudad de Chihuahua, como parte del compromiso de modernizar el transporte público y ofrecer un servicio más seguro, cómodo y digno para los usuarios. La presentación se llevó a cabo en la explanada de El Palomar, donde se destacó que la inversión destinada supera los 314 millones de pesos y permitirá sustituir camiones antiguos que ya habían cumplido su vida útil, algunos de ellos con más de una década en operación.

Cada uno de los nuevos vehículos cuenta con capacidad para 80 pasajeros y fue diseñado con innovaciones tecnológicas y medidas de accesibilidad que buscan responder a las necesidades actuales de movilidad. Entre sus características se encuentran sistemas de videovigilancia con siete cámaras en tiempo real, GPS para supervisión de ruta, tableros electrónicos de información, puertas centrales y certificación ecológica EURO V.

Además, incorporan detalles inclusivos como piso podotáctil, botones en braille y espacios adaptados para usuarios en silla de ruedas, lo que representa un avance en la atención a personas con discapacidad. La gobernadora señaló que esta renovación no solo fortalece el servicio Bowí, sino que representa un paso firme hacia un transporte público más eficiente, sustentable y con sentido social, recordando que el sistema actualmente atiende a más de 21 mil viajes diarios con frecuencias que oscilan entre los 4 y 10 minutos, dependiendo del día. Durante el evento, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, subrayó que este esfuerzo refleja la voluntad de colocar el bien común como prioridad en las políticas públicas. Con esta incorporación, la administración estatal busca consolidar una nueva etapa en la movilidad urbana de Chihuahua, donde los ciudadanos puedan contar con un transporte moderno, seguro y confiable para su vida cotidiana.