Innecesario incluir transitorio que permitiría retroactividad en Ley de Amparo: Sheinbaum

Fuente: Milenio



La mandataria señaló que no era necesario incluir un artículo transitorio a la reforma a la Ley de Amparo que presentó ante el Senado, y señaló que la misma iniciativa no permitía la retroactividad de esta norma. No obstante, pidió esperar a que se termine de discutir en el Congreso de la Unión.



“Nosotros enviamos esta iniciativa que no tenía este agregado. Hay que respetar la Constitución, que establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes. Vamos a ver exactamente por qué incorporaron este transitorio, lo que dice es que a partir de que se apruebe la ley, que lo nuevo tiene que irse con ese decreto. Me parece que tiene que garantizarse que tienen que seguir con las leyes anteriores, el tema es a los nuevos amparos, aunque sea un caso del pasado”, detalló.

También, Sheinbaum Pardo exigió al gobierno israelí que libere y repatrie de inmediato a los seis mexicanos que fueron detenidos en barcos de la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza, puesto que no cometieron ningún delito. Además, confirmó que los seis mexicanos están detenidos en el puerto de Asdod, donde permanecen incomunicados.

“Se enviaron cuatro notas diplomáticas. (…) Una vez que supimos que habían sido interceptados, (enviamos una) para exigir la seguridad física e integral de nuestros convencionales. Y después hubo una cuarta para la repatriación inmediata de nuestros hermanos mexicanos y mexicanas. Estos seis compañeros sabemos que en este momento están en el puerto de Ashdod, no ha podido entrar el apoyo consular, lo que dicen las autoridades sociales es que les van a llevar a un centro de detención, y están nuestro consulado allí y queda inmediato. La tiene que llegar. Que los dejen llegar a Gaza”, pidió.

