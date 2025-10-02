Deja ataque en una sinagoga de Reino Unido al menos 2 muertos y varios heridos

Fuente: BBC

Dos personas murieron y otras tres tresultaron heridas después de que un hombre arremetiera con su vehículo contra un grupo de fieles que asistían a una ceremonia religiosa en una sinagoga de Mánchester, en Reino Unido, y luego intentara apuñalar a varios de ellos.

El hecho ocurrió durante la festividad religiosa del Yom Kipur, el día más sagrado para los judíos.

El sospechoso fue abatido a tiros por la policía, que aún no ha divulgado su identidad por precaución.

El jefe de la policía antiterrorista nacional dijo en una conferencia de prensa en Scotland Yard que el ataque había sido declarado un “incidente terrorista”.