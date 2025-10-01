Invitan a la Expo Deporte en el marco del 21km

El centro deportivo Tricentenario será la sede para la Expo Deporte en el marco de la cuarta edición del “21km Chihuahua capital”, donde se entregarán kits para competidores, habrá exhibición de stands de empresas deportivas y un programa presentaciones con representantes del deporte chihuahuense.

La Expo Deporte se realizará este 3 y 4 de octubre. El día 3 entregarán kits para las categorías “Kids Runners” que su evento se desarrollará el sábado 4 de octubre en la ciudad deportiva; y el día 4 entregarán kits para corredores que participarán en el medio maratón del domingo 5 de octubre.

El 21km Chihuahua capital se posiciona como el medio maratón insignia de la ciudad, a través del Gobierno Municipal de Chihuahua, Chihuahua Espectacular A.C. y este año con la Cámara de la Industria Mexicana (CMIC) como patrocinador oficial. La presente edición se correrá con causa para apoyar a niñas y niños con cáncer a través de la asociación civil Darenka.

Para conocer del programa de presentaciones en la Expo Deporte podrán consultar la página de facebook del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, así como la página oficial del https://21kchihuahuacapital.com/

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte invita a la población en general a salir a las calles el próximo domingo 5 de octubre para alentar a las y los corredores que harán suyas las principales calles de la ciudad en el recorrido de los 21 kilómetros.