Celebra Municipio el “Segundo Encuentro por la Transparencia y Acceso a la Información

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos, celebró el “Segundo Encuentro por la Transparencia y Acceso a la Información”, con una conferencia magistral y presentación de un libro en la materia

Universitarios, funcionarios, académicos y unidades de transparencia de otros gobiernos municipales, se dieron cita en Expo Chihuahua para compartir ideas y aprender más sobre cómo impulsar la transparencia y la rendición de cuentas.

En representación del alcalde Marco Bonilla, Roberto Fuentes secretario del H. Ayuntamiento, compartió que conocer, preguntar y tener claridad de lo que hace el gobierno no es un privilegio sino un derecho humano fundamental que cuando fluye, la democracia se fortalece.

Por su parte, la coordinadora de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos, Amelia Martínez, expresó que el derecho de acceso a la información es una herramienta que empodera y permite el ejercicio de otros derechos.

“Cuando este derecho se difunde y se transmite de manera estratégica y con un enfoque de aprovechamiento se abre un abanico de posibilidades para generar beneficios concretos, así como incidir en su entorno”, añadió Amelia.

El libro “Luz en las Sombras: mi Camino por la Transparencia y el INAI” presentado por Norma Julieta Del Río Venegas, excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que aborda la experiencia tras el cierre del INAI y reflexiona sobre la relevancia fundamental de la transparencia como pilar para la vida democrática, el acceso a la información y la rendición de cuentas en el país.

Por otro lado, Francisco Javier Acuña Llamas, ex Comisionado del INAI presentó su conferencia magistral “20 años de Transparencia en Chihuahua, Logros, Desafíos y Perspectivas Futuras” el cual es un recorrido histórico, analítico y prospectivo sobre la política de transparencia y acceso a la información en el estado.

Además, durante este evento se les entregaron reconocimiento a enlaces de transparencia y titulares de la Unidad de Transparencia por su esfuerzo y compromiso en fortalecer la transparencia en el municipio.

A través de este encuentro, el Gobierno Municipal de Chihuahua, continúa abriendo espacios para reflexionar y discutir sobre el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas.