Regresa la Lucha libre a Expogán 2025 en Teatro del Pueblo

Chihuahua, Chih.– La edición 42 de la Expogán Chihuahua 2025, este miércoles 1 de octubre en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional, traerá de regreso uno de los espectáculos más esperados por el público: la lucha libre.

Como parte de las actividades del Teatro del Pueblo, los asistentes podrán disfrutar de funciones de gladiadores enmascarados y rudos de renombre, en un ambiente familiar que promete revivir la tradición de este deporte-espectáculo tan arraigado en México. Lo mejor es que el acceso estará incluido en el boleto general de la feria, cuyo costo será de 150 pesos, el mismo que abre la puerta a juegos mecánicos, caballos bailadores, exposición ganadera y conciertos musicales.

De acuerdo con los organizadores, la lucha libre se perfila como uno de los atractivos más concurridos, al lado del Rodeo Internacional y de los espectáculos musicales que se presentarán a lo largo de la feria. La apuesta es ofrecer a las familias chihuahuenses y visitantes una cartelera variada que combine entretenimiento, tradición y cultura popular.

Con esta propuesta, la Expogán 2025 no solo mantiene sus raíces en la exhibición ganadera, sino que refuerza su vocación como el evento más importante del año en el estado, donde el espectáculo de los encordados promete robarse los reflectores.