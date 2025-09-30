Indignación en Polanco: asesinan al estilista de Ángela Aguilar frente a su estética de lujo.

Publimetro

El crimen ocurrió afuera de su estética, en la esquina de Moliere y Masaryk; los atacantes huyeron en motocicleta.

El joven empresario y estilista de celebridades, dueño de “Micky Hair Salón Masaryk”, fue asesinado en un ataque directo en la exclusiva zona de Polanco.

La noticia generó conmoción entre vecinos, clientes y figuras públicas, ya que De la Mora era conocido por atender a artistas como Ángela Aguilar.

Ataque directo en la zona más exclusiva de CDMX

La noche del 29 de septiembre, la tranquilidad de la colonia Polanco se vio interrumpida por un ataque armado que acabó con la vida de Miguel de la Mora, joven empresario y propietario de la exclusiva estética Micky Hair Salón Masaryk.

El crimen ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando dos sujetos en motocicleta llegaron hasta la intersección de la calle Moliere con la avenida Presidente Masaryk, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Según reportes preliminares, uno de los atacantes descendió del vehículo y disparó de manera directa contra De la Mora, quien murió en el lugar.

Pues si fue Miguel del Mora, DUEÑO de la exclusiva estética de Polanco

“Micky’s Hair Salón Masaryk”.

Le dispararon afuera de su negocio

Dos hombres en moto llegaron, uno bajó, lo atacó de manera directa y huyó.

La neta que poca. pic.twitter.com/Q2yG9JVmTA— La Neta (@LaNetaPolanco) September 30, 2025

¿Quién era Miguel de la Mora?

Con apenas 28 años, Miguel de la Mora había construido un nombre dentro del mundo de la belleza y el estilismo en México. Originario de Jalisco, logró posicionar su marca en la capital a través de su salón en Masaryk, una de las avenidas más exclusivas de la CDMX.

En redes sociales, De la Mora compartía parte de su estilo de vida y su trabajo con clientas de alto perfil. Entre ellas destacó Ángela Aguilar, a quien atendió en varias ocasiones, además de influencers y personalidades del espectáculo.

Su estética era reconocida por ofrecer tratamientos de lujo, incluidos servicios de extensiones de cabello que podían alcanzar precios de hasta 100 mil pesos, lo que lo colocaba en el radar de la clientela más exclusiva de Polanco.

Conmoción y reacciones

El asesinato generó indignación en redes sociales y entre los habitantes de la zona, quienes señalaron la creciente inseguridad incluso en los espacios más exclusivos de la ciudad.

Usuarios recordaron que De la Mora compartía constantemente en Instagram su trabajo con celebridades y su vida empresarial. La noticia de su muerte rápidamente se volvió tendencia, con miles de mensajes de incredulidad y luto en plataformas digitales.

Investigación en curso

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y la Fiscalía General de Justicia capitalina ya trabajan en el caso. De acuerdo con las autoridades, el ataque no se trató de un intento de robo, sino de una agresión directa y planificada.

Agentes de investigación analizan las cámaras de videovigilancia en la zona de Masaryk para rastrear a los responsables, quienes huyeron en motocicleta tras cometer el homicidio. Hasta ahora, no se han reportado detenciones.