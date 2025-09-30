Congreso exhorta al senador Adán Augusto López a solicitar licencia y responda ante las autoridades.

-Debemos rescatar la política de los criminales disfrazados de funcionarios: dip. Jorge Soto.

Por mayoría de votos de las y los diputados del Congreso de Chihuahua, se exhortó al Senador Adán Augusto López Hernández, a que solicite licencia de su cargo y se presente ante las autoridades ministeriales correspondientes, a efecto de declarar en torno a los hechos imputados a su ex secretario de seguridad pública y sus posibles vínculos con la organización criminal denominada “La Barredora”.

Lo anterior una vez aprobado el Punto de Acuerdo presentado por el diputado Jorge Soto Prieto, quien dijo: “yo sí creo que podemos rescatar la política de las garras de los criminales disfrazados de funcionarios; del color que sea, no se trata de ver quién es más corrupto y quién es menos, se trata de acabarlo”.

Así mismo, señaló que defender a Adán Augusto López Hernández por afinidad política no solo es un despropósito, es un acto de irresponsabilidad y complicidad con todo lo que le duele a México.

En tribuna, el legislador recordó que la detención de Hernán Bermúdez Requena es un síntoma de la podredumbre que corroe las entrañas del gobierno. “¡El responsable de la seguridad de las y los tabasqueños creó un cártel desde el propio gobierno! Y no fue un accidente: fue nombrado directamente por un gobernador de MORENA, el hermano del presidente López Obrador, que luego sería su secretario de Gobernación —el responsable de la política interior de nuestro país—. Hoy, desde el Senado mexicano, lidera con total impunidad la bancada del partido oficial”.

“Hoy sabemos que, Bermúdez Requena no solo creó un cártel criminal desde el gobierno. También es acusado de secuestro exprés, extorsión agravada, robo y venta de combustible para proyectos de obras pública federal y huachicol fiscal —que no es lo mismo”— comentó.

Finalmente, declaró que: “si tiene pico de pato, cola de pato y plumas de pato… es pato. Y si parece corrupto, vive como corrupto y niega como corrupto… es un corrupto”.