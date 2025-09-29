Sigue abierta la Consulta Pública sobre el Pacto Fiscal en Chihuahua

Aún estás a tiempo de compartir tu opinión: quedan 9 días para enviar propuestas.

La ciudadanía de Chihuahua puede participar en la Consulta Pública sobre el Pacto Fiscal, un ejercicio de participación cívica previsto en la Ley de Participación Ciudadana, que estará disponible hasta el 7 de octubre de 2025,

La Consulta Pública es un mecanismo para que quienes habitan el estado expresen opiniones y formulen propuestas sobre temas de interés social. En este caso, se busca conocer la visión de la población en torno al Pacto Fiscal, el acuerdo que regula cómo se distribuyen los recursos provenientes de los impuestos entre la Federación y las entidades federativas.

La coordinación, organización y desarrollo del ejercicio están a cargo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE). Los resultados tendrán carácter indicativo (no vinculante).

¿Quiénes pueden participar?

Personas mayores de edad con credencial para votar vigente y domicilio en Chihuahua.

Niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años, quienes también pueden emitir su opinión.

¿Cómo participar?

Micrositio: ingresa a www.ieechihuahua.org.mx/consulta_pacto_fiscal_2025 desde cualquier dispositivo. Puedes adjuntar, si lo deseas, un PDF (máx. 5 MB) con tu propuesta. Correo electrónico: envía el formulario de participación (NNyA o personas adultas) a consultapactofiscal@ieechihuahua.org.mx. Centros de recepción de opinión (lunes a viernes): Oficinas Centrales del IEE: Av. División del Norte #2104, Col. Altavista, Chihuahua, 9:00 a 15:00 h. Oficina Regional Juárez del IEE: Fray Servando Teresa de Mier #6541, Col. San Lorenzo, 9:00 a 15:00 h. Otros puntos señalados en el micrositio.

Participar es sencillo y toma pocos minutos. Tu opinión ayuda a construir decisiones públicas mejor informadas. Toda la información está disponible en el micrositio: www.ieechihuahua.org.mx/consulta_pacto_fiscal_2025