Inhabilita ASE a ex tesorero de Zaragoza por 20 años

La Auditoría Superior del Estado (ASE) obtuvo la inhabilitación del extesorero de Ignacio Zaragoza por un periodo de 20 años al acreditar que desvió recursos públicos durante su ejercicio como servidor público.

El anterior es el plazo máximo de sanción que permite la Ley y fue dictado por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) al extesorero de iniciales M.E.C.C. tomando en cuenta la reincidencia del infractor, puesto que es la tercera sentencia en la que se determina como responsable de faltas administrativas graves cada una por hechos distintos.

La ASE acreditó que el entonces tesorero autorizó reembolsos de gastos sin la debida justificación documentada para ello, además de haber gastado en pasajes de avión y viáticos para dos personas ajenas al municipio y sin alguna justificación oficial.

Dichas irregularidades dentro de la Cuenta Pública 2022 se denunciaron ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y fue la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas quien emitió la resolución, ordenando además el pago de una indemnización y sanción económica correspondiente a los recursos desviados.