Firman Gobierno del Estado y UACH convenio para impulsar el desarrollo artístico de los estudiantes.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura firmó con la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), un convenio de colaboración para la realización de acciones orientadas al desarrollo y a la creación artística de la comunidad estudiantil.

La firma fue encabezada por la secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez Gutiérrez; el rector Luis Rivera Campos y la directora de Extensión y Difusión, Ruth Grajeda, y tiene como objetivo promover las manifestaciones creativas y la protección del patrimonio cultural del estado.

Enríquez dijo que la Secretaría de Cultura mantiene las puertas abiertas para disponer de espacios orientados en la difusión de la investigación, la cultura y las ciencias, desde recintos, programas editoriales y la apertura a la participación en festivales organizados por la dependencia.

Al hacer uso de la palabra, Rivera Campos señaló que esta colaboración, transparenta el trabajo en beneficio de la comunidad, la difusión de la cultura y la generación de profesionistas sensibilizados en esta materia.

Añadió que con este trabajo conjunto, se impulsa la participación estudiantil en los programas que generen ambas instancias, y se promueve la participación de las y los alumnos en la vida cultural, con actividades que los ayudan a completar su carnet cultural.

En dicho documento se acordó la realización de charlas y talleres sobre diversidad cultural, así como derechos humanos y lingüísticos de los pueblos originarios del estado.

Además los estudiantes podrán realizar sus prácticas profesionales o servicio social dentro de la Secretaría, conforme a la normatividad de la Universidad.