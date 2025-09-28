HomeLocalSe afilian cuatro nuevos Centros de Atención Infantil al programa de Becas para Estancias Infantiles.
Se afilian cuatro nuevos Centros de Atención Infantil al programa de Becas para Estancias Infantiles.

atencion infantildestacadoestancias infantiles

El Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (ICHDII) anunció la incorporación de cuatro Centros de Atención Infantil, al programa de Becas para Estancias Infantiles.

Lo anterior permitirá a madres y padres trabajadores, acceder a apoyos económicos para el cuidado y desarrollo integral de sus hijas e hijos.

Representantes de los nuevos espacios recibieron una introducción al programa en las instalaciones del ICHDII, donde se explicó que las becas otorgadas van de 1,000 a 2 mil 200 pesos mensuales, de acuerdo con el estudio socioeconómico que cada familia debe realizar.

Este respaldo está dirigido prioritariamente a familias en situación de alta vulnerabilidad, así como a aquellas que tienen hijas o hijos con discapacidad.

Los Centros de Atención Infantil que se suman al programa son:

•Centro de Bienestar Infantil Mundo Mágico, de Urquidi 5615, colonia Rosario, Chihuahua, con atención de rango de edad de 4 a 12 años

•Centro de Bienestar Infantil Pequeños Gigantes, ubicado en Vistas del Bosque 4006, colonia Granjas Cerro Grande, Chihuahua, con rango de edad de 1 a 8 años

•Estancia Infantil Mi Pequeño Espacio, calle Manuel M. de la Mora No. 1, colonia Ignacio Enríquez, Delicias, rango de edad de 1 a 10 años

•Estancia Infantil Kirare, de calle Vicente Guerrero 600, colonia Centro, Guerrero, con atención a un rango de edad de 1 a 5 años

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, comentó que, con estas incorporaciones apoyadas por la gobernadora Maru Campos, la Zona Centro del instituto suma 121 Estancias Infantiles afiliadas a esta iniciativa.

Agregó que esto representa un respaldo directo a cientos de familias que ahora cuentan con espacios seguros y confiables para el cuidado de sus hijas e hijos, mientras cumplen con sus responsabilidades laborales.

