Se afilian cuatro nuevos Centros de Atención Infantil al programa de Becas para Estancias Infantiles.

El Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (ICHDII) anunció la incorporación de cuatro Centros de Atención Infantil, al programa de Becas para Estancias Infantiles.

Lo anterior permitirá a madres y padres trabajadores, acceder a apoyos económicos para el cuidado y desarrollo integral de sus hijas e hijos.

Representantes de los nuevos espacios recibieron una introducción al programa en las instalaciones del ICHDII, donde se explicó que las becas otorgadas van de 1,000 a 2 mil 200 pesos mensuales, de acuerdo con el estudio socioeconómico que cada familia debe realizar.

Este respaldo está dirigido prioritariamente a familias en situación de alta vulnerabilidad, así como a aquellas que tienen hijas o hijos con discapacidad.

Los Centros de Atención Infantil que se suman al programa son:

•Centro de Bienestar Infantil Mundo Mágico, de Urquidi 5615, colonia Rosario, Chihuahua, con atención de rango de edad de 4 a 12 años

•Centro de Bienestar Infantil Pequeños Gigantes, ubicado en Vistas del Bosque 4006, colonia Granjas Cerro Grande, Chihuahua, con rango de edad de 1 a 8 años

•Estancia Infantil Mi Pequeño Espacio, calle Manuel M. de la Mora No. 1, colonia Ignacio Enríquez, Delicias, rango de edad de 1 a 10 años

•Estancia Infantil Kirare, de calle Vicente Guerrero 600, colonia Centro, Guerrero, con atención a un rango de edad de 1 a 5 años

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, comentó que, con estas incorporaciones apoyadas por la gobernadora Maru Campos, la Zona Centro del instituto suma 121 Estancias Infantiles afiliadas a esta iniciativa.

Agregó que esto representa un respaldo directo a cientos de familias que ahora cuentan con espacios seguros y confiables para el cuidado de sus hijas e hijos, mientras cumplen con sus responsabilidades laborales.