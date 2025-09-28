Entrega diputado Arturo Zubia 35 toneladas de apoyo a productores de Jiménez.

Jiménez, Chih.- El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), del Distrito XX, Arturo Zubia Fernández, realizó la entrega de 35 toneladas de apoyo para el sector agropecuario en el municipio de Jiménez, consistentes en 21 toneladas de concentrado y 14 toneladas de maíz, en beneficio directo de las familias productoras.

Durante la entrega, el legislador resaltó que estos apoyos son un impulso para las y los productores que día a día sostienen con su trabajo la economía del campo, reafirmando su compromiso de seguir gestionando más beneficios para la región.



“Este respaldo es posible gracias a la gobernadora Maru Campos, quien ha mostrado sensibilidad y compromiso con las verdaderas necesidades de nuestra gente del campo, así como al secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada, por su constante acompañamiento y cercanía con nuestro distrito”, expresó Zubia Fernández.

El diputado reiteró que seguirá trabajando de la mano con las autoridades estatales y municipales para que las familias del Distrito XX cuenten con las herramientas necesarias para salir adelante.

“Con unidad y trabajo en equipo, estoy seguro que el campo jimenense seguirá floreciendo y nuestras familias tendrán más oportunidades de desarrollo”, finalizó.