Mantiene Protección Civil alerta ante pronóstico de lluvias fuertes para este domingo.

-Las precipitaciones podría registrar acumulados de hasta 75 milímetros en Parral y Allende.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que, para la tarde de este domingo, se prevén lluvias fuertes a puntuales en diversas regiones del estado, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones por posibles afectaciones.



Las precipitaciones se esperan con acumulados de entre 50.1 y 75 milímetros (mm) en sectores de la zona sureste, particularmente en los municipios de Parral y Allende.

Lo anterior podría generar encharcamientos, crecida de arroyos y daños en caminos rurales, por lo que se recomienda evitar cruzar cauces durante la lluvia.



Además se pronostican precipitaciones de moderadas a puntualmente fuertes (de 25.1 a 50 mm) en localidades del norte y sureste, como Ahumada, Valle de Zaragoza, Huejotitán, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Matamoros, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos y Camargo.

Estas condiciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo en algunos puntos.



En Ojinaga se prevén vientos fuertes que podrían superar los 55 kilómetros por hora (km/h), lo que podría ocasionar tolvaneras, caída de ramas y afectaciones en estructuras ligeras.

Se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas y extremar precauciones al conducir en carretera.



La CEPC llama a la ciudadanía a evitar actividades al aire libre durante las tormentas, mantenerse informada a través de medios oficiales, y reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 9-1-1.

Se pide especial atención a quienes habitan en comunidades rurales y zonas de ladera, donde el escurrimiento puede ser más intenso.

Protección Civil Estatal se mantiene en vigilancia permanente y en coordinación con autoridades municipales.