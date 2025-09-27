VIDEO: Este fin de semana hay Rodeo en Expogan

El promotor Guillermo Herrera anunció la realización del Rodeo Internacional ExpoGan 2025, que dará inicio este sábado 27 de septiembre a las 5:00 de la tarde en la arena de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua.

La justa reunirá a los mejores competidores del país, avalados por la Federación de Rodeo, y se extenderá hasta el domingo 28 de septiembre a las 4:00 pm, para continuar los días 4 de octubre a las 5:00 pm y 5 de octubre a las 4:00 pm.En esta edición se repartirán más de 650 mil pesos en premios, además de abrir espacios especiales para la participación de mujeres en diferentes actividades de rodeo.

Los boletos en preventa tienen un costo de 150 pesos para adultos y 120 pesos para niños, y se encuentran disponibles en Polo El Ranchero, Mx Hats, Cya Cowboys, la Tienda de la Unión Ganadera y el Hotel Highland.