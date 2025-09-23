Municipio presenta exposición “Alas que vuelan con el viento” en el Aeropuerto Internacional de Chihuahua.

-La exposición estará disponible hasta 5 de noviembre en la sala de último abordaje del Aeropuerto Internacional de Chihuahua.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, en colaboración con el Aeropuerto Internacional de Chihuahua, presenta la exposición “Alas que vuelan con el viento” en la sala de último abordaje, con el propósito de acercar el arte y la ciencia a quienes se encuentran de viaje.

La exposición estará disponible hasta 5 de noviembre en la sala de último abordaje del Aeropuerto Internacional de Chihuahua Gral. Roberto Fierro Villalobos, donde se instalaron entre 18 y 20 caballetes con las obras.

La muestra reúne el trabajo de Denise Josefina Pérez Ordóñez, Militza Erica Díaz Tengler, Javier Cruz Nieto, José Manuel Jurado Ruiz, Felipe Valdez Cavazos, Francisco Ricardo Zamudio, Luis David Contreras García y Roberto Mancera López, quienes a través de la fotografía documentan la diversidad y riqueza natural de Chihuahua.

Cada obra se acompaña de fichas con información científica sobre la distribución, comportamiento y características de las aves, lo que convierte la exposición en un espacio de aprendizaje, sensibilización y reflexión. El objetivo es acercar al público tanto al valor estético de la fotografía como a la importancia de la conservación de los ecosistemas.

Con esta iniciativa, el Municipio reafirma su compromiso de llevar la cultura a todos los rincones, incluso a espacios poco convencionales como el aeropuerto, donde los viajeros pueden aprovechar su tiempo de espera para disfrutar de una propuesta artística antes de partir hacia su destino.