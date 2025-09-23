En estas zonas trabajará Municipio con bacheo este 23 de septiembre.

Se han atendido más de 46 mil baches en lo que va del 2025.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, realizará trabajos de bacheo, este 23 de septiembre, mediante el programa emergente en calles de las colonias San Felipe, Martín López, Cerro Coronel, Charrería, Minerales, Riberas del Sacramento y en la avenida Silvestre Terrazas.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que realizarán en a partir de las 8:00 de la mañana.

Desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta el lunes 22 de septiembre, se han atendido 27 mil 733 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se solucionaron 46 mil 376 baches.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.