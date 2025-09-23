Continúa Municipio entregando mochilas del programa “Mi Bolsa Escolar Chihuahua 2025”.

Con el objetivo de apoyar la economía familiar, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, continúa con la entrega de mochilas y kits escolares del programa “Mi Bolsa Escolar 2025”, en primarias, secundarias y medio superior que realizaron su registro en tiempo y forma.

A la fecha, se han entregado los siguientes apoyos:

● Primarias: 47,735 kits distribuidos.

● Secundarias: 10,678 kits entregados.

● Nivel Medio Superior: 29,986 kits distribuidos.

En total, esta edición del programa contempla la entrega de 135 mil paquetes escolares, beneficiando a miles de familias chihuahuenses. La convocatoria para participar en este programa estuvo abierta del 2 al 16 de junio de 2025.

Para conocer el listado de escuelas beneficiadas, las personas interesadas pueden consultar las redes sociales oficiales del Municipio, llamar al teléfono 072 o al (614) 200-48-00, extensión 6509. También pueden acudir directamente a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicadas en la avenida Juárez y calle Segunda, número 4 de la colonia Centro, en un horario de lunes a jueves de 8:30 a 15:30 horas, y viernes de 8:30 a 14:00 horas.