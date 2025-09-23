HomeLocalContinúa Municipio entregando mochilas del programa “Mi Bolsa Escolar Chihuahua 2025”.
Continúa Municipio entregando mochilas del programa “Mi Bolsa Escolar Chihuahua 2025”.

Con el objetivo de apoyar la economía familiar, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, continúa con la entrega de mochilas y kits escolares del programa “Mi Bolsa Escolar 2025”, en primarias, secundarias y medio superior que realizaron su registro en tiempo y forma.

A la fecha, se han entregado los siguientes apoyos:
● Primarias: 47,735 kits distribuidos.
● Secundarias: 10,678 kits entregados.
● Nivel Medio Superior: 29,986 kits distribuidos.

En total, esta edición del programa contempla la entrega de 135 mil paquetes escolares, beneficiando a miles de familias chihuahuenses. La convocatoria para participar en este programa estuvo abierta del 2 al 16 de junio de 2025.

Para conocer el listado de escuelas beneficiadas, las personas interesadas pueden consultar las redes sociales oficiales del Municipio, llamar al teléfono 072 o al (614) 200-48-00, extensión 6509. También pueden acudir directamente a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicadas en la avenida Juárez y calle Segunda, número 4 de la colonia Centro, en un horario de lunes a jueves de 8:30 a 15:30 horas, y viernes de 8:30 a 14:00 horas.

