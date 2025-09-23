Realiza Estado el Congreso Estatal de Estancias Infantiles 2025.

-Participaron representantes y responsables de cerca de 200 espacios de cuidado de toda la entidad

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), llevó a cabo el Congreso Estatal de Estancias Infantiles 2025, que reunió a responsables y trabajadoras de cerca de 200 espacios de cuidado infantil de toda la entidad.

La organización estuvo a cargo del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (Ichdii), y como parte de la jornada se abordaron temas relacionados con el acompañamiento y el desarrollo de la primera infancia.

Durante las conferencias se impulsaron dinámicas basadas en el juego, la creatividad, la música y el movimiento, con el fin de mejorar los procesos de aprendizaje y ofrecer herramientas atractivas para el cuidado y educación de niñas y niños.

Además de representantes de las estancias infantiles, al congreso asistieron funcionarios de dependencias vinculadas con la atención a la niñez; todas y todos participaron activamente, resolvieron dudas e interactuaron en las ponencias impartidas por especialistas reconocidos en la materia.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, subrayó que este encuentro constituye un logro impulsado por la gobernadora Maru Campos, con el propósito de fortalecer la preparación de las cuidadoras, por lo que celebró la amplia participación de municipios de todo el estado.

El funcionario agregó que este esfuerzo refleja la conciencia de las y los responsables sobre el gran compromiso que implica el cuidado infantil, con el objetivo de garantizar un servicio seguro y de calidad, que brinde a madres y padres la tranquilidad de saber que sus hijas e hijos reciben atención profesional.