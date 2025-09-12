“Lo logramos!”; celebra Arturo Medina aprobación de su iniciativa para proteger ganadería chihuahuense.

Sancionarán hasta con 7 años de prisión a quienes afecten sanidad de ganado

Arturo Medina, Coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, celebró la aprobación de la iniciativa que presentó para sancionar a quienes pongan en riesgo la sanidad del ganado chihuahuense.

Medina presentó dicha iniciativa en el contexto de los cierres de la frontera de Estados Unidos para el paso de ganado desde nuestro país, buscando brindar una garantía adicional sobre la calidad del ganado chihuahuenses y salvaguardar su estatus sanitario mediante esta iniciativa que habrá de reflejarse en el reforzamiento de medidas de blindaje en el manejo de los animales.

Las reformas realizadas al Código Penal del Estado, contemplan penas de hasta siete años de prisión para quienes propicien o faciliten, a través de acciones y omisiones, la propagación de plagas, infecciones, enfermedades y otros agentes que pongan en riesgo la sanidad del ganado.

La nueva medida impulsada por Medina y que fue aprobada por todas las fuerzas políticas representadas etapas en el Congreso local, pasó por un proceso de análisis riguroso en el que participaron autoridades relacionadas con el tema y productores ganaderos de la entidad, a fin de garantizar la viabilidad de las disposiciones que se aprobaron.

Medina explicó que la ganadería es una actividad que genera gran parte de la economía del estado y que beneficia no solo a ganaderos, sino que sus beneficios se extienden a una larga cadena de impacto que incluye a familias trabajadoras, productores de forraje, comerciantes de carnes, entre otras.