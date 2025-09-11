Tras explosión en Puente de la Concordia, Sheinbaum anuncia que se reforzará seguridad en traslado de hidrocarburos

fuente: unotv

La explosión en Iztapalapa dejó un saldo de 85 lesionados atendidos en hospitales del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE. Tras lo ocurrido en el Puente de la Concordia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que se reforzará la seguridad en el traslado de hidrocarburos y se investigará el accidente.

Seguridad en el traslado de hidrocarburos

Sheinbaum adelantó que se revisarán los permisos otorgados a empresas transportistas de combustibles.

“Hay instituciones que tienen que ver con los permisos que se otorgan a las empresas de transporte de Gas LP de Gasolinas que hemos estado hablando de que los estamos modificando, lo estamos modificando con el tema de cómo lo queramos llamar ‘huachicoleo fiscal’ o contrabando de combustible inició todo este procedimiento de trazabilidad y va para todo el traslado de combustible, entonces todas las partes administrativas de fortalecimiento de la seguridad tenemos que hacer y en eso está trabajando la Secretaría Energía y después de lo que pasó ayer, pues hay que fortalecer más las medidas…”, señaló Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó la mañana de este miércoles 11 de septiembre:

“En el caso del Seguro Social fueron atendidos 26 personas, de las 26 personas, uno falleció desafortunadamente, hubo ya seis altas de personas que ya fueron dadas de alta, y actualmente hay 19 personas hospitalizadas. De las 19 personas hospitalizadas, 10 son de mayor gravedad y están en Magdalena de las Salinas”.