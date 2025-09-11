Prepara SSPE participación en el desfile del Día de Independencia

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) efectúa ensayos en las instalaciones de la Feria de Santa Rita, con motivo de la preparación para el desfile conmemorativo de las fiestas patrias, programado para el próximo 16 de septiembre.

Durante la práctica se congregaron representantes y elementos de distintas áreas operativas como Policía Vial, el Grupo Especial SWAT, Despliegue Policial, la Unidad K9 y cadetes del Instituto Estatal de Seguridad Pública, quienes formarán parte activa de la exhibición.

La proyección para este evento contempla un estado de fuerza superior a los 700 agentes, que participarán en una demostración de disciplina, liderazgo y compromiso al servicio de la ciudadanía chihuahuense.

También se contará con la exhibición de unidades tácticas y de apoyo, entre ellas vehículos especializados como los denominados Karnaf, que forman parte del equipamiento operativo utilizado en las labores de seguridad pública.

La SSPE participará activamente en las celebraciones patrias, donde destacará el profesionalismo y preparación de su personal, y se mostrará la fortaleza y capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad del Estado de Chihuahua.