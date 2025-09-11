Ha construido JMAS Chihuahua más de 9 kilómetros de redes de drenaje en la colonia Granjas San Joaquín.

El Gobierno del Estado, a través de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua ha instalado más de 9 kilómetros de redes de drenaje en la colonia Granjas San Joaquín, en beneficio de más de 1,000 habitantes.

Estos trabajos iniciaron en 2023 y actualmente se desarrolla la tercera etapa del proyecto, informó Alan Falomir, director ejecutivo de la JMAS Chihuahua.

Durante un recorrido de supervisión, el funcionario destacó que gracias a estas acciones se mejora la calidad de vida de los chihuahuenses, al dejar de usar fosas sépticas para las descargas.

Agregó que de esta manera se da seguimiento al compromiso de la administración estatal, de llevar los servicios de agua potable y alcantarillado a todas las familias chihuahuenses.